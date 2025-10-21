Cadillac señala la GRAN VENTAJA de contar con Checo rumbo a 2026
Cadillac señala la GRAN VENTAJA de contar con Checo rumbo a 2026
Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece.
En palabras posteriores a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, Symonds reveló cómo ha sido trabajar con un piloto de la experiencia y nivel de mexicano, además de lo que podrán aprovechar gracias a ello.
Pérez ya ha podido iniciar de manera anticipada al no tener equipo, mientras que Valtteri Bottas se incorporará más adelante tras concluir su compromiso con Mercedes.
"Checo ya estuvo en el simulador y estoy encantado con la retroalimentación que nos ha dado, Valteri ha manejado los simuladores de Mercedes, entonces nos podrá dar también información y comparación de eso", comentó Symonds para F1TV.
Relacionado: BOMBAZO: Checo y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
