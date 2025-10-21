REVELADO: Esta es la mayor responsabilidad de Cadillac con Checo

Pat Symonds ha revelado algunas de las responsabilidades de Cadillac para poder estar a la altura de Checo Pérez la siguiente temporada.

En palabras posteriores a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, Symonds reveló cómo ha sido trabajar para una escudería que aún no existe y está por debutar apenas en la parrilla.

Aunque Checo Pérez ya ha podido iniciar de manera anticipada al no tener equipo, mientras que Valtteri Bottas se incorporará más adelante tras concluir su compromiso con Mercedes, haciendo más importante esta preparación previa.

"Es interesante porque somos un nuevo equipo, nuestro trabajo es ver qué hacen todos, mantener el estándar y ver el ojo en el futuro", comentó Symonds para F1TV.

"Es interesante, estuve muy involucrado en las regulaciones de 2022, al principio a todos les gustaba, era fácil de manejar, pero después sería complicado, porque lo que se necesitaba era lo opuesto a mejorar el rendimiento, y eso les iba a costar a los equipos, para 2026 espero una tendencia similar", finalizó.

Relacionado: BOMBAZO: Checo y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!