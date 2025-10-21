Sainz, Leclerc y todos los puntos de PENALIZACIÓN en la F1
Sainz, Leclerc y todos los puntos de PENALIZACIÓN en la F1
Después de 19 jornadas del campeonato de F1 2025, sigue siendo incierto quién se llevará el título de pilotos.
Max Verstappen se impuso en ambas carreras del Gran Premio de Estados Unidos el pasado fin de semana y se ha acercado hasta quedar a 40 puntos del actual líder del campeonato, Oscar Piastri.
El compañero de equipo de McLaren, Lando Norris, ahora está a tan solo 14 puntos del australiano y, con cinco jornadas por delante, se perfila una conclusión apasionante en esta lucha por el título.
No obstante, algunos pilotos se preguntan si podrán participar en las cinco próximas jornadas. En Austin, tanto Carlos Sainz como Lance Stroll sumaron puntos de penalización en su superlicencia tras distintos incidentes.
Sainz estuvo involucrado en una colisión con Kimi Antonelli de Mercedes al inicio de la carrera principal el domingo, lo que no solo le impidió terminar, sino que también atrajo la atención de los comisarios. Además, se le impuso una sanción que le bajará cinco posiciones en la parrilla en el próximo Gran Premio de México y se le asignaron dos puntos de penalización.
Por su parte, Lance Stroll acumuló cinco puntos en la temporada tras una maniobra sobre Esteban Ocon durante la carrera sprint. Ninguno de los dos terminó esa prueba, y Stroll recibió un retroceso de cinco posiciones en la parrilla para la carrera principal del domingo.
Los puntos de penalización en la F1 tienen una validez de 12 meses. Si un piloto supera el límite de 12 puntos en ese lapso, se le aplicará una suspensión de carrera. Aunque Sainz y Stroll no corren un peligro inmediato de suspensión, deberán extremar la precaución en lo adelante. Actualmente, los pilotos en riesgo son Verstappen y el piloto de Haas, Ollie Bearman.
En el Gran Premio de Italia de este año, Bearman acumuló dos puntos de penalización adicionales a una sanción considerable impuesta por provocar una colisión con Sainz. El primero de esos puntos no expirará hasta el 2 de noviembre, por lo que aún dispone de una jornada para completar sin sumar más puntos.
Verstappen no ha sumado nuevos puntos desde el Gran Premio de España, pero la amenaza de una suspensión sigue latente. Con nueve puntos en su haber –ninguno de ellos caducará hasta el 27 de octubre–, basta que acumule tres puntos más para ver interrumpida su participación, por lo que deberá evitar incidentes adicionales en México.
A continuación se detallan los puntos de penalización asignados a cada piloto, el motivo de la sanción y la fecha en la que expiran.
Puntos de penalidad en la F1
|Piloto
|Equipo
|Puntos de Penalización
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Alex Albon
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Relacionado: LAMENTABLE: Estrella de la F1 MINIMIZA a Franco Colapinto
Cuando caducan los puntos de suspensión de los pilotos
Red Bull
Max Verstappen - Nueve puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|27 de octubre de 2024
|Gran Premio de Ciudad de México
|Obligar a Lando Norris a salirse de la pista
|2
|27 de octubre de 2025
|1 de noviembre de 2024
|Sprint del Gran Premio de Brasil
|No respetar el delta mínimo durante el VSC
|1
|1 de noviembre de 2025
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Conducir a velocidad innecesariamente baja en la vuelta de calentamiento durante la clasificación
|1
|1 de diciembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocar una colisión con Oscar Piastri
|2
|8 de diciembre de 2025
|1 de junio de 2025
|Gran Premio de España
|Provocar una colisión con George Russell
|3
|1 de junio de 2026
Yuki Tsunoda - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|15 de junio de 2025
|Gran Premio de Canadá
|Adelantar bajo bandera roja
|2
|15 de junio de 2026
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocar una colisión con Franco Colapinto
|2
|29 de junio de 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de los Países Bajos
|No reducir la velocidad ante banderas dobles amarillas
|2
|31 de agosto de 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Conducción errática al defender su posición frente a George Russell
|1
|3 de agosto de 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No mantener la distancia de 10 longitudes de coche detrás del Safety Car
|1
|1 de diciembre de 2025
Kimi Antonelli - Cinco puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocar una colisión con Max Verstappen
|2
|29 de junio de 2026
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de los Países Bajos
|Provocar una colisión con Charles Leclerc
|2
|31 de agosto de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Conducción errática
|1
|7 de septiembre de 2026
Alpine
Pierre Gasly - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Provocar una colisión con Carlos Sainz
|2
|3 de agosto de 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Obligar a Oscar Piastri a abandonar la pista
|1
|29 de junio de 2026
Jack Doohan - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|22 de marzo de 2025
|Sprint del Gran Premio de China
|Provocar una colisión con Gabriel Bortoleto
|2
|22 de marzo de 2026
|23 de marzo de 2025
|Gran Premio de China
|Obligar a Isack Hadjar a salirse de la pista
|2
|23 de marzo de 2026
McLaren
Lando Norris - Tres puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No reducir la velocidad ante banderas amarillas dobles
|3
|1 de diciembre de 2025
Oscar Piastri - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Provocar una colisión con Liam Lawson
|2
|2 de noviembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocar una colisión con Franco Colapinto
|2
|8 de diciembre de 2025
|6 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|Frenado errático bajo el Safety Car
|2
|6 de julio de 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Cero puntos
Lance Stroll - Cinco puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocar una colisión con Alex Albon
|2
|1 de diciembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Provocar una colisión con Charles Leclerc
|1
|23 de mayo de 2026
|18 de octubre de 2025
|Sprint del Gran Premio de Estados Unidos
|Provocar una colisión con Esteban Ocon
|1
|18 de octubre de 2026
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Obligar a Lance Stroll a abandonar la pista
|1
|7 de septiembre de 2026
Ollie Bearman - Diez puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Colisión con Franco Colapinto
|2
|2 de noviembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Adelantar bajo condiciones de bandera roja
|2
|23 de mayo de 2026
|5 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|No cumplir con una bandera roja
|4
|5 de julio de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Provocar una colisión con Carlos Sainz
|2
|7 de septiembre de 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocar una colisión con Valtteri Bottas
|2
|1 de diciembre de 2025
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocar una colisión con Lance Stroll
|1
|13 de abril de 2026
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocar una colisión con Nico Hulkenberg
|2
|13 de abril de 2026
|3 de mayo de 2025
|Gran Premio de Miami
|Provocar una colisión con Fernando Alonso
|1
|3 de mayo de 2026
Isack Hadjar - Cero puntos
Williams
Carlos Sainz - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Obligar a otro piloto a salirse de la pista
|2
|13 de abril de 2026
|19 de octubre de 2025
|Gran Premio de Estados Unidos
|Provocar una colisión con Kimi Antonelli
|2
|19 de octubre de 2026
Alex Albon - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la Penalización
|Puntos Acumulados
|Fecha de Expiración
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocar una colisión con Kevin Magnussen
|2
|1 de diciembre de 2025
|21 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Azerbaiyán
|Provocar una colisión con Franco Colapinto
|2
|21 de septiembre de 2026
Sauber
Nico Hulkenberg - Cero puntos
Gabriel Bortoleto - Cero puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Noticias Hoy: Alonso, regañado por Aston; Fernando, maltratado por la categoría
- hace 52 minutos
Franco Colapinto Hoy: Amenazas de parte de Alpine; Brutal gesto hacia Checo Pérez
- 1 hour ago
El HEREDERO de Checo Pérez, a un paso de la Fórmula 1
- 2 hours ago
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
- Ayer 18:00
REVELADO: Esta es la mayor responsabilidad de Cadillac con Checo
- 2 hours ago
Sainz, Leclerc y todos los puntos de PENALIZACIÓN en la F1
- 3 hours ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre