El HEREDERO de Checo Pérez, a un paso de la Fórmula 1

Noel León se encuentra a un paso de llegar a la Fórmula 1 y parece que el heredero de Checo Pérez podrá llegar a tiempo a la parrilla para mantener la representación mexicana.

Después de muchos años en los que se habló del vacío que dejaría la partida de Pérez al momento de su retiro, ahora parece estar todo en buenas manos con el importante crecimiento que ha mostrado Noel.

León ha ido abriéndose paso por las diferentes categorías abajo de la Fórmula 1 y ahora podrá estar en la antesala de la categoría reina, ya que ha firmado para la temporada 2026 con la escudería Campos Racing.

Por medio de una publicación en sus redes sociales oficiales, la escudería anunció la llegada del mexicano.

"¡Nos complace dar la bienvenida a Noel León al equipo para la temporada 2026 de Fórmula 2 de la FIA! Se une a nuestra plantilla y completa nuestra alineación de pilotos para el próximo año."

🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨We’re thrilled to welcome Noel León to the team for the 2026 FIA Formula 2 season!



He joins our squad and completes our driver line-up for next year 🤝#CamposRacing #F2 #NoelLeon pic.twitter.com/H7xj8cZNC6 — Campos Racing (@CamposRacing) October 21, 2025

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

