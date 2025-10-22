Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1
Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 21 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece. ::: LEER MÁS
Cadillac, equipo de Sergio Pérez en la Fórmula 1, hizo un anuncio importante sobre uno de sus pilotos. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha revelado algunas de las responsabilidades de Cadillac para poder estar a la altura de Checo Pérez la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Noel León se encuentra a un paso de llegar a la Fórmula 1 y parece que el heredero de Checo Pérez podrá llegar a tiempo a la parrilla para mantener la representación mexicana. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1
- Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Alonso, regañado por Aston; Fernando, maltratado por la categoría
- Hoy 00:00
Franco Colapinto Hoy: Amenazas de parte de Alpine; Brutal gesto hacia Checo Pérez
- Ayer 23:30
El HEREDERO de Checo Pérez, a un paso de la Fórmula 1
- Ayer 22:30
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
- Ayer 18:00
REVELADO: Esta es la mayor responsabilidad de Cadillac con Checo
- Ayer 22:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre