Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1

Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1

Nazario Assad De León
Cadillac presenta a Sergio Perez y Valtteri Bottas como pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 21 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece.

Cadillac, equipo de Sergio Pérez en la Fórmula 1, hizo un anuncio importante sobre uno de sus pilotos.

Pat Symonds ha revelado algunas de las responsabilidades de Cadillac para poder estar a la altura de Checo Pérez la siguiente temporada.

Noel León se encuentra a un paso de llegar a la Fórmula 1 y parece que el heredero de Checo Pérez podrá llegar a tiempo a la parrilla para mantener la representación mexicana.

Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1
Checo Pérez Hoy: Cadillac sorprende con anuncio de piloto; Su heredero, a un paso de F1

  • Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Alonso, regañado por Aston; Fernando, maltratado por la categoría
F1 Noticias Hoy: Alonso, regañado por Aston; Fernando, maltratado por la categoría

  • Hoy 00:00
Franco Colapinto Hoy: Amenazas de parte de Alpine; Brutal gesto hacia Checo Pérez
Franco Colapinto Hoy: Amenazas de parte de Alpine; Brutal gesto hacia Checo Pérez

  • Ayer 23:30
El HEREDERO de Checo Pérez, a un paso de la Fórmula 1
El HEREDERO de Checo Pérez, a un paso de la Fórmula 1

  • Ayer 22:30
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine

  • Ayer 18:00
REVELADO: Esta es la mayor responsabilidad de Cadillac con Checo
REVELADO: Esta es la mayor responsabilidad de Cadillac con Checo

  • Ayer 22:00
