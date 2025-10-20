Checo Pérez Hoy: La razón detrás de su llegada a Cadillac; Enorme ventaja rumbo a 2026 para Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 20 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Pat Symonds ha revelado grandes noticias para Checo Pérez y Cadillac de cara a su entrada a la Fórmula 1 y sus aspiraciones. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha entregado importantes palabras para Checo Pérez y Valtteri Bottas, los nuevos pilotos de Cadillac en su Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Pat Symonds ha llenado de elogios a Checo Pérez después de sus primeras sesiones con Cadillac y ha señalado algunas de las ventajas que ofrece. ::: LEER MÁS
Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS
