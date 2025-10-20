Cadillac revela la VERDAD detrás del fichaje de Checo

Pat Symonds ha entregado importantes palabras para Checo Pérez y Valtteri Bottas, los nuevos pilotos de Cadillac en su Fórmula 1.

En palabras posteriores a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, Symonds reveló algunos detalles sobre los motivos de la escudería para haber elegido a la dupla conformada por Checo y Bottas.

"Creo que tenemos dos grandes pilotos en Checo y Bottas, hicimos una gran tabla de todos los pilotos disponibles y las cualidades que necesitábamos, necesitábamos gente que pudiéramos confiar, gente con experiencia", comentó Symonds para F1TV.

"No tenemos tiempo de desarrollar jóvenes, Valtteri trabajó con él en Williams, Checo tuvo un tiempo turbulento al final de Red Bull, pero ese no era el final de su carrera", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

