Checo y Cadillac reciben ENORMES noticias sobre sus aspiraciones en F1

Pat Symonds ha revelado grandes noticias para Checo Pérez y Cadillac de cara a su entrada a la Fórmula 1 y sus aspiraciones.

El Circuito de las Américas en Austin es donde se llevará a cabo la carrera de este domingo en la Fórmula 1, donde se espera que se pueda hacer aún más parejo el campeonato de pilotos.

En palabras posteriores a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, Symonds reveló algunas de las sorpresas que le ha dado Cadillac hasta ahora.

"Estoy impresionado con lo que he visto del equipo, llevo apenas un año en el equipo y no sabía qué esperar, pero después de ver cada departamento, ha sido nivel de frente de parrilla", comentó Symonds para F1TV.

"Con nuevas regulaciones todos empiezan de cero, pero nuestro problema es que no tenemos antecedentes, los demás sí, entonces no sabemos realmente dónde estamos", finalizó.

Relacionado: BOMBAZO: Checo y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!