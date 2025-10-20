F1 Hoy: Checo genera nuevo récord en la Fórmula 1; Colapinto justifica sus acciones contra Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 20 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más. ::: LEER MÁS
Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz se ha visto severamente penalizado después de su incidente con Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
