Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Checo genera nuevo récord en la Fórmula 1; Colapinto justifica sus acciones contra Alpine

F1 Hoy: Checo genera nuevo récord en la Fórmula 1; Colapinto justifica sus acciones contra Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 20 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más. ::: LEER MÁS

Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz se ha visto severamente penalizado después de su incidente con Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo y Cadillac reciben ENORMES noticias sobre sus aspiraciones en F1
Formula 1

Checo y Cadillac reciben ENORMES noticias sobre sus aspiraciones en F1

  • hace 30 minutos
¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
Ferrari

¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!

  • Hoy 09:49
Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz
Mercedes

Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz

  • Hoy 09:28
Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
Ferrari

Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México

  • Hoy 09:14
Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años
Ferrari

Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años

  • Hoy 09:01
Más noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

