Colapinto justifica IGNORAR lo que ordena Alpine

Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo.

Después de una carrera donde de nuevo no pudo sumar puntos, aún así se dio una situación muy polémica en Alpine entre el argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Se le solicitó a Franco dejar delante que el francés se mantuviera adelante en la última parte de la carrera, Colapinto ignoró por completo la petición, demostrando su inconformidad con ello.

Colapinto aprovechó para rebasar a Gasly, que rápidamente se vio también superado por Gabriel Bortoleto para terminar en el lugar 19, mientras Colapinto acabó en el lugar 17. Sin embargo, para el argantino la explicación detrás de toda esta maniobra es perfectamente explicable y justificada.

"El adelantamiento a Gasly era lo correcto. A mí ya me tocó darle la posición varias veces y nada, iba mucho más rápido, él tenía gomas más viejas, iba un segundo más lento", reveló Franco a DAZN

"Era lo mejor para la situación, me estaba atacando mucho Bortoleto, si no lo pasaba, posiblemente él nos pasaba a los dos, entonces era lo mejor. Estaba luchando por un 17º y no tenía sentido discutir por estas cosas", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

