La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos

Carlos Sainz se ha visto severamente penalizado después de su incidente con Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Además de haber tenido que abandonar la carrera de manera muy temprana, Sainz ha tenido que ver cómo los comisarios ya le han arruinado en gran medida el Gran Premio de México a disputarse la siguiente semana.

Después de la evaluación de los comisarios en Austin, se le ha aplicado una sanción doble al piloto español.

La primera sanción inmediata es que tendrá dos puntos de catigo contra su super licencia, mientras que la segunda es que ha sido sancionado con cinco puntos de penalización en la parrilla de salida del Gran Premio de Ciudad de México.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Estados Unidos en 2025?

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!