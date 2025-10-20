Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly
Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha dejado uno de sus golpes más fuertes en la mesa de la temporada durante el Gran Premio de Estados Unidos al ignorar las órdenes de Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS
Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos
- hace 22 minutos
Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive
- Ayer 22:39
El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner
- hace 46 minutos
Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly
- 1 hour ago
La profunda DECEPCIÓN de Leclerc durante el GP de Estados Unidos
- 1 hour ago
Hamilton confiesa su ÚNICO deseo como piloto de Ferrari
- 2 hours ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre