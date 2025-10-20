close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly

Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 19 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha dejado uno de sus golpes más fuertes en la mesa de la temporada durante el Gran Premio de Estados Unidos al ignorar las órdenes de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha hecho valer el respeto por su lugar en Alpine y ha justificado el hacer caso omiso a las órdenes del equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS

Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

1021 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos
Williams

La CRUEL e injusta sanción de la FIA contra Sainz en el GP de Estados Unidos

  • hace 22 minutos
Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive
Formula 1

Verstappen se lleva el GP de Estados Unidos; Alonso logra enorme punto; Ferrari revive

  • Ayer 22:39
El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner
Ferrari

El CONTUNDENTE juicio de Hamilton sobre trabajar con Horner

  • hace 46 minutos
Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Se rompe el vestidor en Alpine; Reta abiertamente a Pierre Gasly

  • 1 hour ago
La profunda DECEPCIÓN de Leclerc durante el GP de Estados Unidos
Ferrari

La profunda DECEPCIÓN de Leclerc durante el GP de Estados Unidos

  • 1 hour ago
Hamilton confiesa su ÚNICO deseo como piloto de Ferrari
Ferrari

Hamilton confiesa su ÚNICO deseo como piloto de Ferrari

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x