Colapinto se rebela ante Alpine y EXHIBE a Gasly en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto ha dejado uno de sus golpes más fuertes en la mesa de la temporada durante el Gran Premio de Estados Unidos al ignorar las órdenes de Alpine.

Después de una carrera donde de nuevo no pudo sumar puntos, aún así se dio una situación muy polémica en Alpine entre el argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Cuando por medio de la radio se le solicitó a Franco no poner más potencia en el monoplaza y dejar delante de él al francés en la última parte de la carrera, Colapinto ignoró por completo la petición, demostrando su inconformidad con ello.

De inmediato Colapinto, que tenía mucho mayor impulso del auto, aprovechó para rebasar a Gasly, que rápidamente se vio también superado por Gabriel Bortoleto para terminar en el lugar 19, mientras Colapinto acabó en el lugar 17.

Podrá no parecer mucho, pero para alguien que se juega su futuro en la Fórmula 1 como Colapinto, estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

