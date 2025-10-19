F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy en Estados Unidos; Alonso, denunciado
F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy en Estados Unidos; Alonso, denunciado
GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 18 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
GP de Estados Unidos Hoy: Sainz aprovecha el CAOS de McLaren y entra al podio; Verstappen, P1 del Sprint. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: ¡Red Bull lo ACUSA del CHOQUE con los McLaren! ::: LEER MÁS
F1 Resultados de qualy hoy: Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el GP de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso Hoy: URGENTE - El español destapa ERROR que arruinó su clasificación. ::: LEER MÁS
