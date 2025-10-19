URGENTE: Fernando Alonso destapa ERROR que arruinó su clasificación
Fernando Alonso destapó un error que le arruinó su resultado en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos.
El corredor de Aston Martin dijo lo siguiente a DAZN en Austin tras terminar con la P10: "Me han dicho que estábamos fuera de tiempo y luego he cruzado la meta con 18 segundos, así que hay algún error de cálculo grosero.
"Hice la out-lap a toda velocidad pensando que no iba a llegar a la bandera a cuadros y de repente me sobraron 18 segundos y ya no tenía neumáticos. Si se tocan tres o cuatro en la primera curva y abandonan, seguramente suba posiciones.
"Mañana a ver si pasa eso. ¿Estrategia para mañana? Ganar tres o cuatro posiciones gratis", comentó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
