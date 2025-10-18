¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso del CHOQUE con los McLaren!

Fernando Alonso ha sido acusado por Red Bull Racing del choque con los McLaren en el Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.

Helmut Marko, hablando con la prensa presente en Austin, se pronunció sobre el accidente que sacudió la carrera de velocidad y que le dio la victoria a Max Verstappen.

"Fernando Alonso ha sido el culpable del accidente", dijo el asesor de la escudería austriaca. El bicampeón del mundo fue uno de los autos que tuvo que abandonar la Sprint tras el choque.

En declaraciones a los medios, esto fue lo que dijo el asturiano: "Siempre nos pasa todo cuando salimos 6º, cuando salimos el 15 o 16 y no tenemos nada que hacer, en la carrera no pasa nada. Ya me lo tomo a risa".

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de Estados Unidos?

Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen. La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno.

Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado. Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones.

De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición. El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.

Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.

La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.

GP de Estados Unidos: Sprint

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 George Russell 3 Carlos Sainz 4 Lewis Hamilton 5 Charles Leclerc 6 Alexander Albon 7 Yuki Tsunoda 8 Kimi Antonelli 9 Liam Lawson 10 Pierre Gasly 11 Gabriel Bortoleto 12 Isack Hadjar 13 Nico Hulkenberg 14 Franco Colapinto 15 Oliver Bearman 16 Lance Stroll 17 Esteban Ocon 18 Fernando Alonso 19 Lando Norris 20 Oscar Piastri

