close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alonso, McLaren, socials

¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso del CHOQUE con los McLaren!

¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso del CHOQUE con los McLaren!

Aloisio Hernández
Alonso, McLaren, socials

Fernando Alonso ha sido acusado por Red Bull Racing del choque con los McLaren en el Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos.

Helmut Marko, hablando con la prensa presente en Austin, se pronunció sobre el accidente que sacudió la carrera de velocidad y que le dio la victoria a Max Verstappen.

"Fernando Alonso ha sido el culpable del accidente", dijo el asesor de la escudería austriaca. El bicampeón del mundo fue uno de los autos que tuvo que abandonar la Sprint tras el choque.

En declaraciones a los medios, esto fue lo que dijo el asturiano: "Siempre nos pasa todo cuando salimos 6º, cuando salimos el 15 o 16 y no tenemos nada que hacer, en la carrera no pasa nada. Ya me lo tomo a risa".

Relacionado:VIDEO: ¡Fernando Alonso, involucrado en CHOQUE con los McLaren!

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de Estados Unidos?

Carlos Sainz fue el gran beneficiado del caos de los McLaren y se metió al podio del Sprint Race del Gran Premio de Estados Unidos que ganó Max Verstappen. La carrera de velocidad en Austin comenzó con fuertes emociones, ya que Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la curva uno.

Los dos McLaren terminaron abandonando la sesión, pero también lo hizo Fernando Alonso, quien iba por dentro al momento del incidente y terminó afectado. Franco Colapinto fue otro con daños, ya que sufrió una pinchadura en su neumático y fue obligado a irse a los pits, cayendo al fondo de la tabla de posiciones.

De los más beneficiados fue Carlos Sainz, quien luego del choque en la curva uno se hizo con la tercera posición. El Safety Car duró hasta la sexta vuelta, con Max Verstappen cómodo en la primera posición. Aunque Russell trató de rebasarlo unas vueltas después, no lo logró.

Cerca de la mitad de la carrera de velocidad, Lewis Hamilton rebasó a Charles Leclerc por la P4 tras un error del monegasco. Cuando faltaban pocas vueltas para el final, Lance Stroll y Esteban Ocon tuvieron un choque que provocó una nueva salida del Safety Car.

La carrera culminó bajo el auto de seguridad, sin cambios en las posiciones a excepción de una sanción que recibió Oliver Bearman por un rebase sobre Kimi Antonelli.

GP de Estados Unidos: Sprint

Posición Piloto
1Max Verstappen
2George Russell
3Carlos Sainz
4Lewis Hamilton
5Charles Leclerc
6Alexander Albon
7Yuki Tsunoda
8Kimi Antonelli
9Liam Lawson
10Pierre Gasly
11Gabriel Bortoleto
12Isack Hadjar
13Nico Hulkenberg
14Franco Colapinto
15Oliver Bearman
16Lance Stroll
17Esteban Ocon
18Fernando Alonso
19Lando Norris
20Oscar Piastri

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

898 votos

Relacionado

Fernando Alonso Aston Martin

Últimas Noticias

Sainz aprovecha el CAOS de McLaren y entra al podio; Verstappen, P1 del Sprint en Estados Unidos
GP de Estados Unidos

Sainz aprovecha el CAOS de McLaren y entra al podio; Verstappen, P1 del Sprint en Estados Unidos

  • 2 hours ago
VIDEO: ¡Fernando Alonso, involucrado en CHOQUE con los McLaren!
GP de Estados Unidos

VIDEO: ¡Fernando Alonso, involucrado en CHOQUE con los McLaren!

  • 2 hours ago
¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso del CHOQUE con los McLaren!
Aston Martin

¡Red Bull ACUSA a Fernando Alonso del CHOQUE con los McLaren!

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: Sainz, frenado por Williams; Horarios y parrilla en Estados Unidos
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz, frenado por Williams; Horarios y parrilla en Estados Unidos

  • Hoy 15:00
Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas
Checo F1 Hoy

Noticias Checo Pérez Hoy: FIA ayuda a Cadillac; Recibe amenaza de Valtteri Bottas

  • Hoy 07:00
Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos
F1 Colapinto Hoy

Noticias Franco Colapinto Hoy: Señala los errores de Alpine en Estados Unidos

  • Hoy 06:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre
 Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
2.500+ views

Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari

  • 7 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x