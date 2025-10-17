F1 Hoy: Carlos Sainz tendrá atuendo especial; Todo sobre el GP de Estados Unidos

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz recibió un mensaje por parte de Charles Leclerc que muchos han tomado como una traición a su conocida amistad. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso y su retiro de la Fórmula 1 es uno de los grandes rumores de 2025 y ahora han revelado las opciones de que el español salga de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 16 de octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Fernando Alonso tendrán vestiduras especiales para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo en Austin. ::: LEER MÁS

