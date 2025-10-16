CONFIRMADO: Fernando Alonso, con opciones de ABANDONAR Aston Martin
CONFIRMADO: Fernando Alonso, con opciones de ABANDONAR Aston Martin
Fernando Alonso y su retiro de la Fórmula 1 es uno de los grandes rumores de 2025 y ahora han revelado las opciones de que el español salga de Aston Martin.
De acuerdo con el reporte del periodista Carlos Miquel, el futuro del corredor bicampeón del mundo no está ligado a la probable llegada de Max Verstappen en el futuro cercano.
Esto fue lo que reportó en la Cadena COPE: "No hay nada cerrado con Max Verstappen, pero a lo mejor sí que está la posibilidad de fichar por Aston Martin en el aire. Será Fernando Alonso quien lo decida si abandona Aston Martin", aseguraron.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
