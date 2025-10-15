¡Sale a la luz el VERDADERO PLAN de Fernando Alonso CONTRA Lewis Hamilton!

Han salido a la luz nuevos detalles sobre el plan de Fernando Alonso contra Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Singapur.

Juan Pablo Montoya, en palabras publicadas por FormulaPassion, dijo lo siguiente sobre las comunicaciones por radio de la pasada carrera: "A juzgar por las comunicaciones por radio de Verstappen parecía que conducía un Minardi.

"En realidad, el único problema era simplemente que los McLaren eran más rápidos, el propio Verstappen en algunos momentos de la carrera recuperó terreno sobre Russell. La escena de Alonso, en cambio, era para los Comisarios.

"Si haces una escena en la radio, los Comisarios lo escuchan, era más que nada una puesta en escena para preparar el terreno para la sanción a Hamilton. Si nadie hubiera escuchado la radio, no habría dicho nada", aseguró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

