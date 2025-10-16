close global

Williams, livery

Alonso y Sainz lanzan una edición ESPECIAL para el GP de Estados Unidos

Nazario Assad De León
Williams, livery

Carlos Sainz y Fernando Alonso tendrán vestiduras especiales para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo en Austin.

Los equipos de Fórmula 1 de McLaren, Williams y Aston Martin han presentado un diseño especial para el fin de semana de carreras en Texas, donde este domingo se disputará el Gran Premio de Estados Unidos.

La Fórmula 1 llega a Austin, Texas, y el Circuito de las Américas será el escenario del cuarto sprint de la temporada. Como ocurre casi cada año, varios equipos han apostado fuerte en suelo estadounidense.

En una emocionante revelación nocturna, McLaren, Williams y Aston Martin desvelaron sus diseños únicos para sorprender a los aficionados de la parrilla.

Diseños especiales en Austin

McLaren ha apostado por una imagen renovada en colaboración con Gemini, la inteligencia artificial de Google, dándole un protagonismo especial al histórico plateado de la escudería. Williams ha optado por una combinación de varios tonos de azul realzada con detalles en blanco, en homenaje a su mítico coche de 2002.

Mientras tanto, Aston Martin ha abrazado la ciencia, decorando su monoplaza con fórmulas matemáticas. Además, Racing Bulls ya presentó anteriormente un diseño exclusivo. Observa sus creaciones a continuación.

