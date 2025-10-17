close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra

Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS

Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

744 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra

  • 1 hour ago
MENOSPRECIAN en México a Checo Pérez dentro de la F1
Formula 1

MENOSPRECIAN en México a Checo Pérez dentro de la F1

  • 3 hours ago
Alonso y Sainz lanzan una edición ESPECIAL para el GP de Estados Unidos
Formula 1

Alonso y Sainz lanzan una edición ESPECIAL para el GP de Estados Unidos

  • Ayer 20:21
Ló último sobre el FICHAJE de Horner por Ferrari
Ferrari

Ló último sobre el FICHAJE de Horner por Ferrari

  • Ayer 19:39
FIA implementa CRITICADO plan e interviene antes del GP de Estados Unidos
Formula 1

FIA implementa CRITICADO plan e interviene antes del GP de Estados Unidos

  • Ayer 19:18
¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!
Cadillac

¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!

  • Ayer 19:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
10.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
2.500+ views

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • 30 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto

  • 8 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x