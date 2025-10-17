Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS

Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS

