Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra
Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 16 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha sido acusado entre los pilotos que le quitaron inmerecidamente el asiento a Mick Schumacher. ::: LEER MÁS
Alpine ha hecho un anuncio de última hora con Franco Colapinto de cara al próximo Gran Premio de Estados Unidos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Franco Colapinto Hoy: Alpine hace anuncio importantísimo sobre él; Schumacher se lanza en su contra
- 1 hour ago
MENOSPRECIAN en México a Checo Pérez dentro de la F1
- 3 hours ago
Alonso y Sainz lanzan una edición ESPECIAL para el GP de Estados Unidos
- Ayer 20:21
Ló último sobre el FICHAJE de Horner por Ferrari
- Ayer 19:39
FIA implementa CRITICADO plan e interviene antes del GP de Estados Unidos
- Ayer 19:18
¡La nueva PRUEBA de que Checo Pérez es el LÍDER en Cadillac!
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre