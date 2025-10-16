close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto romperá récord; Alonso se lanza contra Hamilton

F1 Hoy: Colapinto romperá récord; Alonso se lanza contra Hamilton

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 15 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Han salido a la luz nuevos detalles sobre el plan de Fernando Alonso contra Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Singapur. ::: LEER MÁS

Ferrari ha hecho un gran cambio en la unidad de potencia que usará Sergio Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz confirmó que estaría buscando venganza de Ferrari en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS

Ferrari ha hecho un gran cambio en la unidad de potencia que usará Sergio Pérez con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

617 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Colapinto romperá récord; Alonso se lanza contra Hamilton
Formula 1

F1 Hoy: Colapinto romperá récord; Alonso se lanza contra Hamilton

  • 1 hour ago
Noticias Checo Pérez Hoy: Enorme sorpresa de Ferrari; Fuerte error de Cadillac
Checo F1 Hoy

Noticias Checo Pérez Hoy: Enorme sorpresa de Ferrari; Fuerte error de Cadillac

  • 1 hour ago
Colapinto entrega su mayor muestra de CRECIMIENTO en la F1
Formula 1

Colapinto entrega su mayor muestra de CRECIMIENTO en la F1

  • Ayer 23:30
ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta el monoplaza de Checo para F1
Cadillac

ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta el monoplaza de Checo para F1

  • Ayer 23:24
F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional

  • Ayer 22:36
Aston Martin admite ARMA SECRETA para llevar a Alonso a la gloria de la F1
Aston Martin

Aston Martin admite ARMA SECRETA para llevar a Alonso a la gloria de la F1

  • Ayer 21:30
MÃ¡s noticias

Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
10.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto

  • 13 octubre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre
 ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
2.500+ views

ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur

  • 5 octubre
 ¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
2.500+ views

¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x