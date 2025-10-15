F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional
F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 15 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tiene en el Gran Premio de Estados Unidos una de las pruebas más importantes de su carrera, pero su carácter lo ha construido para llegar preparado para ese momento. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto podría romper un récord histórico en la Fórmula 1 durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos en Austin. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
El director de Alpine F1, Steve Nielsen, adelantó información sobre cuándo se tomará la decisión sobre la plantilla de pilotos para 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto entrega su mayor muestra de CRECIMIENTO en la F1
- hace 40 minutos
ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta el monoplaza de Checo para F1
- hace 46 minutos
F1 Franco Colapinto Hoy: Romperá récord en el GP de Estados Unidos; Muestra su mayor crecimiento profesional
- 1 hour ago
Aston Martin admite ARMA SECRETA para llevar a Alonso a la gloria de la F1
- 2 hours ago
Televisa se ROBA la F1 en México
- Ayer 20:00
BOMBAZO: La SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
- Ayer 16:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
¡Es INCREÍBLE el SALARIO de Franco Colapinto en Alpine!
- 26 septiembre