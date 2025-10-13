close global

Perez and Bottas after 2021 Turkish GP

Sugieren FRUSTRACIÓN para Checo y Bottas en Cadillac

Sugieren FRUSTRACIÓN para Checo y Bottas en Cadillac

Nazario Assad De León
Perez and Bottas after 2021 Turkish GP

El ícono de la F1, Martin Brundle, sostiene que Sergio Pérez y Valtteri Bottas podrían experimentar momentos de frustración en Cadillac la próxima temporada. Tras meses de especulación, se ha confirmado oficialmente la alineación de pilotos del equipo para su debut en la máxima categoría.

Aunque la noticia ha generado gran expectación, Brundle advierte que no todo irá sobre ruedas al principio. En un mensaje publicado en X, el comentarista de Sky Sports F1 comentó: "Contamos con una excelente alineación de pilotos; el equipo necesita experiencia y dirección en su año inaugural y no puede permitirse que los novatos comprometan la integridad de los coches cuando los recursos están al límite. Probablemente tendrán que dejar a un lado sus frustraciones iniciales mientras el equipo se pone en marcha, sobre todo con un reinicio tan radical de las regulaciones."

Martin Brundle has predicted the early stages of next season could be tough for Cadillac
Martin Brundle has predicted the early stages of next season could be tough for Cadillac

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

Veteranos para liderar a los debutantes del 2026

Ni Pérez ni Bottas contaron con asiento esta temporada, tras ser descartados por Red Bull y Sauber, respectivamente, al final de 2024.

Pérez aprovechó su ausencia para recargar energías y prepararse para un nuevo desafío, mientras Bottas se desempeñó como reserva para los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell.

La implementación de las nuevas regulaciones de motores en 2026 obligará a todos los equipos a adaptarse a importantes cambios.

Cadillac espera capitalizar esta situación para sorprender. Además, Audi debutará en la parrilla tras la adquisición de Sauber, contando con una alineación ya confirmada que incluye a Nico Hulkenberg y al novato Gabriel Bortoleto.

