Franco Colapinto Hoy: Sainz revela su futuro; Alpine confirma postura oficial

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz confirmó una importante noticia que impacta directamente en el futuro de Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

El director de Alpine F1, Steve Nielsen, adelantó información sobre cuándo se tomará la decisión sobre la plantilla de pilotos para 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene ahora un nuevo apodo por parte de la prensa italiana, pero es uno que está gustando mucho tanto a la afición de Argentina como al propio piloto. ::: LEER MÁS

Alpine ha dejado entrever ya quién podría ser el piloto destinado a sustituir a Franco Colapinto en 2026, según explicó el director del equipo, Steve Nielsen. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado