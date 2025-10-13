Colapinto recibe imponente APODO desde Italia

Franco Colapinto tiene ahora un nuevo apodo por parte de la prensa italiana, pero es uno que está gustando mucho tanto a la afición de Argentina como al propio piloto.

Después del Gran Premio de Singapur representó una de las mejores carreras del piloto argentino en la temporada, reflejando el desarrollo de su temporada a pesar del terrible monoplaza que le dan para conducir.

Tras la carrera, la prensa denominó a Colapinto como 'Il Gaucho', a lo que después Alpine complementó etiquetándolo como 'Salvaje', por lo tanto, ahora Franco es 'Il Gaucho Salvaje' de la parrilla.

Ahora, el piloto argentino se encuentra preparándose para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde el Circuito de las Americas lo espera para poder lograr sus primeros puntos de la temporada.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡F1 revela el FUTURO de Franco Colapinto!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!