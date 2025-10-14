Checo Pérez Hoy: Aprovechan laguna legal de Ferrari; Recibe aprobación internacional
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 13 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
El asesor de Cadillac y campeón mundial de F1 en 1978, Mario Andretti, ha declarado que le encantaría fichar a Charles Leclerc de Ferrari como compañero futuro de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
El director de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha anunciado que sus pilotos cambiarán el coche simulador de Cadillac por un Ferrari real de cara a la primera temporada del equipo en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Cadillac y Checo Pérez están preparados para acelerar su entrada a la Fórmula 1 y hacerlo de la mejor manera posible, especialmente con un trabajo enfocado en su personal. ::: LEER MÁS
La nueva dupla de Cadillac F1 para la temporada 2026 será compuesta por Checo Pérez y Valtteri Bottas, a los que se les ha bautizado como 'Los Fabulosos Cadillacs' y la agrupación musical ha dado su postura al respecto. ::: LEER MÁS
