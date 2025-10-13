Checo y Bottas reciben APROBACIÓN especial en Cadillac

La nueva dupla de Cadillac F1 para la temporada 2026 será compuesta por Checo Pérez y Valtteri Bottas, a los que se les ha bautizado como 'Los Fabulosos Cadillacs' y la agrupación musical ha dado su postura al respecto.

Flavio Oscar Cianciarulo, uno de los miembros principales del conjunto musical ha mostrado total aprobación respecto al uso de ese mote para los pilotos de la nueva escudería.

"Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Obviamente, todo el mundo nos estaba mandando este posteo viral. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, explicó Flavio Oscar Cianciarulo, miembro del grupo.

“En definitiva, como digo siempre, nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por 'Los Fabulosos Cadillacs' competidores de autos", finalizó Cianciarulo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

