Checo recibe ENORMES noticias de Cadillac F1

Cadillac y Checo Pérez están preparados para acelerar su entrada a la Fórmula 1 y hacerlo de la mejor manera posible, especialmente con un trabajo enfocado en su personal.

El acuerdo con Ferrari, proveedor de motores de Cadillac para 2026, está en marcha, y la aprobación de la FIA será clave para utilizar un chasis con fines de entrenamiento.

"Queremos usar un coche, pero no para probarlo, sino para probar a las personas, se trata de que los mecánicos desarrollen memoria muscular, que se acostumbren al calor del coche, a su tamaño, a su presencia”, aseguró Lowdon.

“No estamos ocultando nada, solo queremos estar listos para cuando llegue el momento de salir a pista”, concluyó Lowdon.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

