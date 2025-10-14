F1 Hoy: Colapinto recibe nuevo apodo; Checo recibe aprobación especial en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 14 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

El próximo viernes, durante el fin de semana del Gran Premio de México de F1, no veremos a Carlos Sainz en la primera sesión de entrenamientos libres. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene ahora un nuevo apodo por parte de la prensa italiana, pero es uno que está gustando mucho tanto a la afición de Argentina como al propio piloto. ::: LEER MÁS

Cadillac y Checo Pérez están preparados para acelerar su entrada a la Fórmula 1 y hacerlo de la mejor manera posible, especialmente con un trabajo enfocado en su personal. ::: LEER MÁS

La nueva dupla de Cadillac F1 para la temporada 2026 será compuesta por Checo Pérez y Valtteri Bottas, a los que se les ha bautizado como 'Los Fabulosos Cadillacs' y la agrupación musical ha dado su postura al respecto. ::: LEER MÁS

