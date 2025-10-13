¡Sainz será REEMPLAZADO en el GP de México!
El próximo viernes, durante el fin de semana del Gran Premio de México de F1, no veremos a Carlos Sainz en la primera sesión de entrenamientos libres.
El piloto español será sustituido temporalmente por Luke Browning, quien tendrá la oportunidad de pilotar el VT1 de Williams en esta ocasión.
Browning expresó su gratitud ante esta nueva oportunidad. "Estoy muy agradecido de volver a entrenar con Williams en una sesión libre y de tener la posibilidad de conducir el FW47 por segunda vez.
He trabajado intensamente para prepararme y aprovechar al máximo esta gran oportunidad, ayudando al equipo a planificar el próximo fin de semana de carreras. No veo la hora de volver a subir a un monoplaza de F1, y estoy sumamente agradecido con la Driver Academy y con Williams por su confianza y apoyo."
Williams sobre Browning
Sven Smeets, director deportivo de Williams, subrayó que Browning se lo ha ganado con creces. "Luke ha tenido una temporada impresionante en la Fórmula 2, demostrando su velocidad de manera constante en diversos circuitos y condiciones de carrera".
"Además, su labor en el simulador y su participación en el programa TPC lo han dejado perfectamente preparado para la próxima sesión libre. Estamos deseando verlo en el circuito de México y ganando experiencia como piloto de la Williams Racing Academy."
