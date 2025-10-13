F1 Hoy: Pronostican frustración para Checo; Colapinto recibe grandes noticias sobre Alpine
F1 Hoy: Pronostican frustración para Checo; Colapinto recibe grandes noticias sobre Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 13 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto puede estar un poco más tranquilo que hace unas semanas sobre su futuro dentro de Alpine, a pesar de que aún no hay fecha específica para una decisión. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 para la próxima temporada tras un año de pausa, pero esta vez pilotando para Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Cadillac han recibido buenas noticias, ya que Valtteri Bottas está decidido a comenzar trabajos incluso en plena temporada con Mercedes. ::: LEER MÁS
El ícono de la F1, Martin Brundle, sostiene que Sergio Pérez y Valtteri Bottas podrían experimentar momentos de frustración en Cadillac la próxima temporada. Tras meses de especulación, se ha confirmado oficialmente la alineación de pilotos del equipo para su debut en la máxima categoría. ::: LEER MÁS
