Así fue como Checo VENCIÓ el sistema de Red Bull
Así fue como Checo VENCIÓ el sistema de Red Bull
Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 para la próxima temporada tras un año de pausa, pero esta vez pilotando para Cadillac.
El mexicano, excompañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull Racing, es celebrado en su tierra natal por gestionar de manera sobresaliente su paso por la escudería austriaca, llevándose consigo una importante recompensa económica.
Entre 2021 y 2024, "Checo" compartió equipo con Verstappen en Red Bull. En su temporada debut jugó un papel decisivo durante la final histórica en Abu Dhabi, ganándose incluso el apodo de “ministro mexicano de Defensa” otorgado por su compañero holandés.
Con el paso del tiempo, el piloto no pudo acortar la brecha frente a Verstappen, lo que llevó a que se le reemplazara por Liam Lawson y pareciera llegar a su fin la etapa en la F1.
Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez
Pérez ha hecho pagar a Red Bull
Luis Manuel López, comentarista deportivo y periodista especializado en automovilismo, recuerda en el podcast de Alex Puesto los momentos de incertidumbre que vivió Pérez a finales de 2024.
En ese entonces, el futuro de su carrera en Red Bull se encontraba en entredicho. Además, el piloto firmó una extensión de contrato durante el fin de semana en Mónaco, lo que le permitió asegurarse una cuantiosa suma tras su salida forzada.
"Checo demuestra una capacidad extraordinaria fuera de la pista. Red Bull tuvo que pagar las consecuencias, y eso me alegra. Es un piloto muy inteligente que sabe gestionar su carrera a la perfección", concluyó López.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Así fue como Checo VENCIÓ el sistema de Red Bull
- hace 24 minutos
ENORMES noticias para Checo y Cadillac sobre uno de sus pilotos
- 1 hour ago
Los FUERTES factores que mantienen a Colapinto como prioridad para Alpine en 2026
- 2 hours ago
La F1 deja claro el VERDADERO valor de Colapinto para Alpine
- 3 hours ago
Radios revelan MANIPULACIÓN estilo Mario Kart para ayudar a Sainz
- Hoy 18:00
Checo ENLOQUECE a los fans con su icónica aparición en México
- Hoy 17:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre