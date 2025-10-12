Así fue como Checo VENCIÓ el sistema de Red Bull

Sergio Pérez regresa a la Fórmula 1 para la próxima temporada tras un año de pausa, pero esta vez pilotando para Cadillac.

El mexicano, excompañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull Racing, es celebrado en su tierra natal por gestionar de manera sobresaliente su paso por la escudería austriaca, llevándose consigo una importante recompensa económica.

Entre 2021 y 2024, "Checo" compartió equipo con Verstappen en Red Bull. En su temporada debut jugó un papel decisivo durante la final histórica en Abu Dhabi, ganándose incluso el apodo de “ministro mexicano de Defensa” otorgado por su compañero holandés.

Con el paso del tiempo, el piloto no pudo acortar la brecha frente a Verstappen, lo que llevó a que se le reemplazara por Liam Lawson y pareciera llegar a su fin la etapa en la F1.

Pérez ha hecho pagar a Red Bull

Luis Manuel López, comentarista deportivo y periodista especializado en automovilismo, recuerda en el podcast de Alex Puesto los momentos de incertidumbre que vivió Pérez a finales de 2024.

En ese entonces, el futuro de su carrera en Red Bull se encontraba en entredicho. Además, el piloto firmó una extensión de contrato durante el fin de semana en Mónaco, lo que le permitió asegurarse una cuantiosa suma tras su salida forzada.

"Checo demuestra una capacidad extraordinaria fuera de la pista. Red Bull tuvo que pagar las consecuencias, y eso me alegra. Es un piloto muy inteligente que sabe gestionar su carrera a la perfección", concluyó López.

