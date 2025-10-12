ENORMES noticias para Checo y Cadillac sobre uno de sus pilotos

Checo Pérez y Cadillac han recibido buenas noticias, ya que Valtteri Bottas está decidido a comenzar trabajos incluso en plena temporada con Mercedes.

Valtteri Bottas ha revelado que ya está involucrado en su nuevo papel con Cadillac, a pesar de que su incorporación oficial no tendrá lugar hasta enero.

En una entrevista con Crash.net, el piloto finlandés explicó que ya está colaborando en varias tareas para el equipo estadounidense, situación que cuenta con el beneplácito de Mercedes, donde actualmente actúa como piloto de reserva.

Bottas, quien fue piloto titular para el equipo alemán de 2017 a 2021, afirmó que ya se han mantenido conversaciones entre Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Graeme Lowdon, responsable del equipo Cadillac.

El piloto ha asistido a diversas reuniones en línea y destacó que existe un amplio abanico de labores en las que puede aportar desde ya, tarea que todos comprenden dada la importancia de la intervención directa de los pilotos en ciertos aspectos.

Bottas impresionado con Cadillac

Una visita a la sede de Cadillac en Inglaterra le mostró a Bottas que el equipo está mucho más avanzado de lo que él esperaba. El piloto, diez veces vencedor de Grandes Premios, quedó gratamente sorprendido por el nivel de desarrollo observado y se muestra optimista sobre el futuro.

Asimismo, está considerando comenzar a trabajar en el simulador para Cadillac, tema que se discutirá este fin de semana en una reunión entre Mercedes y la nueva escudería.

Cadillac ha optado por contar con dos pilotos experimentados para liderar la temporada 2026 y marcar el inicio de una nueva era en la Fórmula 1. Junto a Bottas, Sergio Pérez regresará tras un año de ausencia.

Estos dos competidores, con un palmarés impresionante en la F1, serán clave al aportar información valiosa, compartir su experiencia con el resto del equipo y ayudar a consolidar una base sólida para el proyecto.

