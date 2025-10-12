Esta es la forma en la que Colapinto puede ASEGURAR su lugar en Alpine

Franco Colapinto puede estar un poco más tranquilo que hace unas semanas sobre su futuro dentro de Alpine, a pesar de que aún no hay fecha específica para una decisión.

Lawrence Barretto, analista oficial de la cadena que transmite la Fórmula 1, ha aprovechado para hablar sobre cómo el piloto argentino puede mantenerse en Alpine.

“No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente”, explicó el analista de F1TV.

“Al menos por ahora, parece que están centrando su selección internamente, considerando a Franco Colapinto y Paul Aron, actuales pilotos. Pero Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”, complementó Barretto.

“Dado que están mirando internamente, no hay verdadera prisa, pero si Colapinto continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026”, finalizó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

