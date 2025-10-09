Franco Colapinto Hoy: Alpine le da las mejores noticias de la temporada; Ya hay fecha de renovación
Franco Colapinto Hoy: Alpine le da las mejores noticias de la temporada; Ya hay fecha de renovación
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto y la renovación de su contrato con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya parece tener fecha de anuncio. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto y Alpine se preparan de manera importante para la siguiente carrera en Austin, algo que la propia directiva del equipo francés desea destacar. ::: LEER MÁS
Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Hoy: Provoca miedo en Sainz; Bottas lo copia; La verdad de su choque
- 2 hours ago
¡Checo y Cadillac, envueltos en escándalo sobre la FIA!
- 3 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Alpine le da las mejores noticias de la temporada; Ya hay fecha de renovación
- Hoy 00:00
URGENTE: Carlos Sainz deja mensaje CLAVE del RETIRO de Fernando Alonso
- Ayer 19:00
Alonso, el gran OLVIDADO por la F1 esta temporada
- Ayer 23:00
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- Ayer 18:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre