El dato que pone a Colapinto POR ENCIMA de Bortoleto

Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine.

El Gran Premio de Singapur mostró una vez más que las cualidades de Colapinto no pasan desapercibidas en el mundo de la Fórmula 1, por lo que su futuro parece asegurarse de cara a la siguiente temporada.

La cuenta oficial de la F1 destacó un duelo en con el piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto, donde se demostró que tuvo un mejor tiempo de reacción que el brasileño, a quien superó en la primera curva.

Franco reaccionó apenas 0.29 segundos tras la luz verde y el brasileño 0.37 segundos, por lo que el piloto de Alpine pilotó por la parte sucia para tomar ventaja al giro de apertura en un lapso de 5.23 segundos en pasar de 0 a 200 kilómetros por hora contra los 5.32 del hombre de Sauber.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

