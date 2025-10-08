Alpine entrega a Colapinto las MEJORES noticias de la temporada

Franco Colapinto y Alpine se preparan de manera importante para la siguiente carrera en Austin, algo que la propia directiva del equipo francés desea destacar.

Colapinto ha tenido un repunte importante en las últimas carreras, aunque eso no ha sido suficiente para poder siquiera sumar un punto, algo que esperan pueda cambiar en el Circuito de las Americas en Austin, al menos acorde a Steve Nielsen.

"Abordamos Austin con más optimismo sobre nuestra capacidad para rendir en un circuito mucho más convencional", explicó Nielsen.

Podemos estar seguros de que vendrán días mejores y me complace ver la ética de trabajo demostrada por todo el equipo durante este momento difícil", finalizó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

