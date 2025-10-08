F1 Hoy: Checo y México serían homenajeados; Colapinto supera a Bortoleto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 8 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez regresará la próxima temporada a la parrilla de Fórmula 1, aunque este año se permitirá disfrutar de todo lo que la vida fuera del deporte tiene para ofrecer y estrellas de calibre internacional lo veneran por donde pasa. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz mostró sus mejores habilidades al volante en Singapur, lo cual es justo lo que buscaba Williams, ya que una debilidad, la convirtió en fortaleza. ::: LEER MÁS

Esteban Ocon podría honrar el legado de Checo Pérez en la edición del Gran Premio de México de Esta temporada, todo esto gracias a una talentosa ingeniera mexicana. ::: LEER MÁS

