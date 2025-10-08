close global

Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

ÚLTIMA HORA: El gesto de Ocon que honraría a TODO MÉXICO

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Esteban Ocon podría honrar el legado de Checo Pérez en la edición del Gran Premio de México de Esta temporada, todo esto gracias a una talentosa ingeniera mexicana.

Ocon es uno de los pilotos que ha sido compañero de Checo a lo largo de su carrera, y aunque no siempre tuvieron la mejor relación deportiva, fuera de la cancha han mantenido buena comunicación y amistad fuera de la pista.

La Ingeniera Ana Pacheco publicó a travez de su cuenta de X un video en donde muestra lo que sería el casco inspirado en México para el piloto francés.

Se espera que el video pueda llegar a los ojos tanto de Haas o del propio Esteban para que se pueda materializar esta idea para la carrera mexicana que se aproxima.

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Más noticias

