Sainz convierte DEBILIDAD de Williams en FORTALEZA

Carlos Sainz mostró sus mejores habilidades al volante en Singapur, lo cual es justo lo que buscaba Williams, ya que una debilidad, la convirtió en fortaleza.

Después de haber sido descalificado en la clasificación el sábado, Sainz partió desde la posición 18 de la parrilla, pero después de haber ajustado su estrategia de neumáticos, logró dar una cátedra de manejo y lo explicó al finalizar la carrera.

"La realidad es que tenemos una debilidad en la clasificación que estamos tratando de abordar. Seguimos siendo malos en la preparación de los neumáticos. Mi sensación después de unas cuantas carreras y cuanto más entiendo el coche es que es una debilidad del monoplaza", señaló Carlos para Motorsport.com

"Y probablemente esa debilidad en la clasificación es lo que nos hace también muy fuertes en la carrera y nos hace poder dar 50 vueltas con un medio y ser competitivos. Así que no puedes tenerlo todo", finalizó Sainz.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

