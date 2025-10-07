Estrella MUNDIAL se rinde ante Checo para alabarlo
Estrella MUNDIAL se rinde ante Checo para alabarlo
Sergio Pérez regresará la próxima temporada a la parrilla de Fórmula 1, aunque este año se permitirá disfrutar de todo lo que la vida fuera del deporte tiene para ofrecer y estrellas de calibre internacional lo veneran por donde pasa.
Así, esta semana se le vio en un concierto de la mundialmente reconocido Enrique Iglesias, quien mostró especial admiración por el piloto mexicano.
Desde hace tiempo se venían haciendo rumores, y a finales de agosto se confirmó la noticia: Pérez vuelve a la F1 en 2026 tras un año de ausencia. Tras intensas negociaciones con el nuevo equipo de Cadillac, la escudería estadounidense presentó la alineación para la próxima temporada antes de la carrera en Zandvoort.
La apuesta es por la experiencia, confiando en dos veteranos para aportar la calidad y el conocimiento necesarios en el pináculo del automovilismo.
Iglesias de rodillas
Antes de volver al ajetreo de la Fórmula 1, el experimentado mexicano disfrutará unos meses alejándose de la presión de la competición.
Así lo demostró este fin de semana en el concierto de la superestrella española Enrique Iglesias. Durante la interpretación de su éxito "Bailando", Pérez se integró en el ambiente festivo del escenario.
El cantante incluso rindió un emotivo homenaje al piloto, como se puede ver en las imágenes a continuación.
