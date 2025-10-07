close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro

Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 7 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4865 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Sainz convierte DEBILIDAD de Williams en FORTALEZA
Williams

Sainz convierte DEBILIDAD de Williams en FORTALEZA

  • hace 47 minutos
Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro

  • 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Aston Martin ACEPTA el RETIRO de Fernando Alonso
Aston Martin

ÚLTIMA HORA: Aston Martin ACEPTA el RETIRO de Fernando Alonso

  • Ayer 19:00
El dato que pone a Colapinto POR ENCIMA de Bortoleto
Alpine

El dato que pone a Colapinto POR ENCIMA de Bortoleto

  • 2 hours ago
Estrella MUNDIAL se rinde ante Checo para alabarlo
Cadillac

Estrella MUNDIAL se rinde ante Checo para alabarlo

  • 3 hours ago
BREAKING: ¡Jack Doohan SENTENCIA el futuro de Franco Colapinto en Alpine!
Alpine

BREAKING: ¡Jack Doohan SENTENCIA el futuro de Franco Colapinto en Alpine!

  • Ayer 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
4.000+ views

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 30 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x