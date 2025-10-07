Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 7 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.
Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS
