Franco Colapinto Hoy: Supera a Gabriel Bortoleto; Alpine determina su futuro

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 7 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha sido elogiado por los canales oficiales de la Fórmula 1 a pesar de la terrible situación que tiene Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras en Alpine, pero nada parece ser suficiente para lograr obtener puntos del peor auto de la parrilla. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!