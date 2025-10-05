Colapinto muestra señales de DEPRESIÓN en Alpine

Franco Colapinto dio una de sus mejores carreras como piloto de Alpine, y aún así todo su esfuerzo parece ser en vano, ya que los resultados son inexistentes y su ánimo sigue sufriendo golpes.

La situación dentro de Alpine se ha vuelto lamentable, ya que no solo no mejoran, sino que parece empeorar el rendimiento del monoplaza.

Después de una carrera en Singapur donde volvió a demostrar ser más rápido que Pierre Gasly, el semblante del argentino aún así lució desanimado y decepcionado por no poder aspirar a la zona de puntos.

"Sí, no sé, una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada, vamos muy despacio. No entiendo bien porqué vamos tan lento, mucho más que otros", reveló desolado Colapinto al finalizar la carrera.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

