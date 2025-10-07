close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Sentencian el futuro de Colapinto; Todo sobre la pelea entre Alonso y Hamilton

F1 Hoy: Sentencian el futuro de Colapinto; Todo sobre la pelea entre Alonso y Hamilton

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 7 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Te contamos todo lo que debes saber acerca de la pelea entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en redes sociales. ::: LEER MÁS

Jack Doohan ha sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez recibió una preocupante noticia por parte de Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Aston Martin reconoció el retiro de Fernando Alonso conforme se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

