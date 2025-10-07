Aston Martin reconoció el retiro de Fernando Alonso conforme se acerca el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El director de equipo, Andy Cowell, habló al respecto durante el Gran Premio de Singapur: "Creo que todos queremos terminar en la cima. A Fernando le encantaría despedirse ganando carreras y logrando resultados destacados.

"Es una meta a la que todos aspiramos. Es una pieza fundamental en el equipo. Su experiencia es invaluable, al igual que la de Lance Stroll, quien este año y el próximo colabora estrechamente en aspectos clave: desarrollo del coche para 2026, trabajo en el simulador DIL y ajustes de configuración. En definitiva, el sueño es que en su última carrera Fernando suba al podio en la primera posición", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

