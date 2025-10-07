close global

Checo Pérez Hoy: El factor diferencial para llegar a Cadillac; Sainz se inspira en él

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 6 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz ha tenido grandes elogios por su carrera en el Gran Premio de Singapur, pero eso no hubiera sido posible sin la inspiración de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac podrá dar un entorno competitivo para Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez y Valtteri Bottas, y no es únicamente la experiencia en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha perdido a dos grandes aliados de cara a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Diego Mejía y Luis Manuel López. ::: LEER MÁS

