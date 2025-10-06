Sainz se INSPIRÓ en Checo para el éxito del GP de Singapur

Carlos Sainz ha tenido grandes elogios por su carrera en el Gran Premio de Singapur, pero eso no hubiera sido posible sin la inspiración de Checo Pérez.

El piloto mexicano sigue influenciando en la actual parrilla de pilotos, y la propia cadena oficial de la categoría ha señalado la carrera del español como una muestra de un 'Checo Pérez especial'.

La principal clave para que Sainz lograra pasar de ser lugar 18 a la zona de puntos fue la gestión de neumáticos, una característica vital de Checo, ya que Carlos logró aguantar con el neumático medio 50 vueltas y después pasar al neumático suave.

Checo volverá a la parrilla la siguiente temporada con Cadillac, pero sin duda, su legado está más vigente que nunca, así como su influencia en los pilotos.

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!