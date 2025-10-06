¡INMENSO para Checo! El dato que revela la jerarquía de Cadillac en F1
¡INMENSO para Checo! El dato que revela la jerarquía de Cadillac en F1
Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac podrá dar un entorno competitivo para Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1.
Cadillac tendrá una alineación de pilotos conformada por Checo y Valtteri Bottas en su temporada de debut en la F1, por lo que dejaron totalmente de lado la idea de poner pilotos novatos en un monoplaza.
En palabras recogidas por Sports Illustrated, Lowdon habló sobre los motivos para sustentar la elección de pilotos de la escudería en su entrada a la categoría reina.
"Hicimos el cálculo, revisando la composición del equipo, tenemos más de 2,500 años de experiencia en conjunto en Fórmula 1 en puestos de gestión, es un entorno", explicó Graeme Lowdon "También sabemos que la Fórmula 1 es un entorno muy feroz, implacable, incluso para los pilotos principiantes. Si un debutante llega, no es prudente integrar un perfil así en un entorno como éste", finalizó el jefe de Cadillac.
Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡INMENSO para Checo! El dato que revela la jerarquía de Cadillac en F1
- hace 19 minutos
Sainz se INSPIRÓ en Checo para el éxito del GP de Singapur
- 1 hour ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Hace autocrítica de su rendimiento; Alpine no ayuda en nada
- 2 hours ago
Sainz revela el secreto del ÉXITO en su estrategia en Singapur
- 3 hours ago
Colapinto, resignado a la INEPTITUD de Alpine
- Hoy 19:00
Alonso explica el mayor RETO de su labor en Aston Martin
- Hoy 18:00
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre