El factor DIFERENCIAL para la llegada de Checo a Cadillac
Graeme Lowdon ha dejado claro el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez y Valtteri Bottas, y no es únicamente la experiencia en Fórmula 1.
Cadillac tendrá una alineación de pilotos conformada por experimentados pilotos en su temporada de debut en la F1, por lo que dejaron totalmente de lado la idea de poner pilotos novatos en un monoplaza.
En palabras recogidas por Sports Illustrated, Lowdon habló sobre los motivos para sustentar la elección de pilotos de la escudería en su entrada a la categoría reina.
"La experiencia es algo verdaderamente importante. Hemos buscado pilotos experimentados, no solo por el número de Grandes Premios en los que han participado con más de 240 cada uno, sino en función de los equipos para los que han corrido", explicó Graeme Lowdon
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
